Lapsed näitavad Iloni Imedemaal traadist puid

Malle-Liisa Raigla fotod

Ilon Wiklandi muuseumi uue näituse Haapsalus koostasid lapsed ise – lõid eksponaadid, kujundasid väljapaneku ja lasid isegi seinad üle värvida.

„Kuraator on see, kes paneb näituse kokku, kui talle antakse kunstiteosed ja ruum,” ütles kümneaastane Haapsalu algkooli õpilane Ann Matilde Saar. Ann Matilde on üks neljast väikesest kuraatorist, kes koostasid Wiklandi muuseumis näituse, kus on väljas 40 lapse tööd.

Kuraatoriametit õppisid lapsed aasta otsa. Ann Matilde võtaks iga kell uuesti selle tee ette, sest see lihtsalt oli nii äge, õpetlik, üldse mitte raske ja väga lõbus, aga pani ka proovile. Tüdruk pidi marssima läbi linna, kaenlas kodust kaasa võetud põdrapealuu, mida ta näituse jaoks vajas.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!