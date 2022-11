Lääne-Nigulas on 50 sõjapõgenikku

Lääne-Nigula vallas elab praegu hinnanguliselt 50 sõjapõgenikku Ukrainast, neist 22 last.

Sügisel alustas Lääne-Nigula valla koolides ukraina 25 õpilast ja lasteaedades oli toona 13 last. „Praegu on koolides 16 ukraina õpilast ja lasteaedades käib kuus last,” ütles Lääne-Nigula vallavalitsuse liige, sotsiaalvaldkonda kureeriv Katrin Viks volikogule sõjapõgenikest ülevaadet andes.

Kullamaa koolis õpib praegu Ukrainast seitse õpilast ja lasteaias kaks last, ka Taeblas on seitse õpilast ja lasteaias käib kolm last, Nõva koolis on üks õpilane ja lasteaias käib üks laps ning Palivere koolis on üks õpilane. „Tallinna Vabaduse koolis [Ukraina põgenike lastele mõeldud kool] käib üks meie vallas elav laps,” ütles Viks.

Valla munitsipaalpindadel Nõval, Kullamaal, Liivil, Martnas ja Ristil elab praegu kuus ukraina peret. „Meile teadaolevalt on Ukrainasse tagasi läinud 12 peret,” ütles Viks.

Lääne-Nigula vallas elas Ukraina sõjapõgenikke kolmes majutusasutuses: Roosta puhkekülas ning Koluveres Lossipargi eakatekodus ja Karukoopas. Neil oli sotsiaalkindlustusametiga leping, kuid nüüdseks on nad sõjapõgenike majutamise lõpetanud. „Põgenikud on ümber paigutatud Haapsallu, viimased läksid ära meilt 11. novembril,” ütles Viks. „On ka teada, et lähiajal meile sõjapõgenikke juurde ei tule, sest põgenikevool Eestisse on oluliselt vähenenud.”