Vormsi kool otsib arendusjuhti

Vormsi vallavalitsus otsib Vormsi lasteaed-põhikoolile arendusjuhti, kelle peamine ülesanne on algatada ja juhtida muutusi ja koostöös kogukonnaga ehitada Vormsi koolist silmapaistev kohalikke eripärasid arvestav kool.

Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialisti Janika Viilma sõnul on see tingitud asjaolust, et praegu on Vormsi kooli direktoril kohustusi palju rohkem kui paljudel ta ametikaaslastel mujal.

