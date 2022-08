Male suurmeistrid tulevad Haapsallu

Tuleva nädala lõpus toimub Haapsalus Valge Daami maleturniir, mis toob linna 12 male suurmeistrit ja 12 avaliku elu tegelast, kellel on male hobiks või salaarmastuseks, nagu ütles turniiri korraldaja Urmas Randma.

13. augustil algavad malemängud Haapsalu linnusemuuseumi hoovil, mis kestavad 14. augusti õhtuni. Kokku mängitakse 11 vooru malet, iga vooru jaoks on aega 50 minutit. Kiirmale turniir toimub ringsüsteemis, kus igal mängijal on aega 15+5 sekundit.

Randma põhjendas ebatavalist asukohta sellega, et möödujad saaksid näha päris maletajaid, kellel on juures ka nimesilt, kes ta on ja kui kõrgel asub reitingutabelis. Vihma korral lubas korraldaja, et malemäng toimub muuseumi ruumides. Kuigi tihti tehakse turniiridest ka live-ülekandeid, siis esimesel aastal Haapsalus seda ei tehta just seepärast, et mäng toimub vabas õhus. Randma sõnul saavad malelauad märjaks saades jäädavaid kahjustusi. Järgmistel turniiridel võivad mängudest ka otseülekanded tulla.

