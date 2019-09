Ottomar Ladva rühib pokkerimaailma tippu

Vaid mõni tund pärast Haapsalu malefestivali lõppu võitis Ottomar Ladva Barcelonas rohkem kui 3000 osalejaga pokkeriturniiri, mille võiduraha oli 223 870 eurot.

Eesti turniiripokkeri suurimate võitude edetabelis on see kõigi aegade neljas tulemus. Ülemaailmses turniiripokkeri võitude tabelis on Haapsalust pärit male suurmeister eestlaste arvestuses 11. kohal. Ladva ise oma karjääri pokkerimaailmas ei kommenteerinud. Euroopa pokkeriturnee Barcelonas kestab nädala lõpuni ja Ladva on jätkuvalt võistlustules.

