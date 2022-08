Nädalavahetusel mängisid Haapsalus malelegendid

Nädalavahetusel Haapsalus peetud Valge Daami maleturniiri peavõidu viis Daniel Fridman Saksamaale. Malehuviliste avaliku elu tegelaste karika jättis kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik Kaarel Nestor Eestisse. Haapsallane Ottomar Ladva tuli suurmeistrite turniiril 9. kohale.

Ottomar Ladva mängib enda sõnul viimasel ajal malet võistlustel umbes kord aastas, tänavu siis Valge Daami turniiril Haapsalus. „Seekord väga hästi ei läinud, aga mul on ka viimasel ajal vähe praktikat olnud. Isegi kui sain head seisud, ei suutnud neid hästi lõpuni mängida,” rääkis ta. Ladva tunneb, et maletajad peavad teda ikkagi omaks, eriti hästi saab ta läbi Eesti koondise naismaletajatega. Ladva kõik vastased olid tugevad. „Kunagi vähemalt male esiviisikusse kuulunud,” ütles ta. Ladva on maletanud eelkoolieast umbes 20. eluaastani, aga olnud nüüd mõnda aega malest eemal. „Mäng meeldib mulle ikka väga, vaatan veebis tippturniire. Ise väga tihti ei mängi,” rääkis ta.

