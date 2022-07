Katarine Rosalie: epistel Suure Lähtestamise ettevalmistamisest

Armas rahvas, siin me nüüd siis oma pikkade pinkide valitsusega oleme. Kui ma kannaksin oma rinnas pimedust, siis nipsaksin parastavalt, et saite, mida tahtsite. Ministriteks võetakse nüüd pikkadest pinkidest hoolimata ametnikke otse nende tööpostidelt, kus nende amet seni oli valitsuselt oma ettevõtetele raha välja rääkida. Nüüd on nad aga lastud otse supipoti manu ja riigipiruka juurde ja ma tahaks näha, kuidas nad sealt suutäied haukamata jätavad.

Kui mina siin midagi otsustada saaksin, siis ma hoiaksin sotsid igasugustest raha- ja riigiasjadest üldse eemale, sest nagunii tahavad kõik ära jagada teadagi kellele.

See Peep näiteks ajas enne mingeid ametiühingute asju, aga teada puha ka need ametiühingud. Need on kõik variorganisatsioonid, et kapitalistid saaksid veel rikkamaks, aga töötajad jääksid veel vaesemaks, ja nüüd on sellel mehel nina ees ka kõigi meie maksurahad. Ühel päeval olete nendest ka ilma, ütlen ma teile! Lisaks maksurahadele võtab Peep arvatavasti ära ka teie töökohad, sest ta on ju tööminister. Ning ma ei tea, kuidas selline nahaalsus tal küll läbi läks, aga sotsid on ju teada – Peep on lisaks veel tervisekaitseminister. Kaks ministrikohta ühe inimese käes!

See on järjekordne liberastide ülbus, kuidas enda kätte rohkem ministrikohti korjata. Et kui lubatud pikad pingid osutuvad liiga lühikeseks, siis mitte ei järgita põhiseadust ega astuta tagasi, vaid antakse ühele inimesele mitu ministrikohta. Aga seda võis arvata!

Et nüüd on terviseminister sots, siis oli kohe näha, kuidas peaaegu päevapealt hakkas kogu peavooluajakirjandus undama uuest koroonalainest. Juba ütles kurikuulus perearstitädi Karmen ka kuskil, et inimesed peaksid jälle maske kandma hakkama! Ütlen kurikuulus, sest ta on tegelikult tühipaljas šarlatan ja soolapuhuja, ning samamoodi üks sotside ja liberastide käepikendus. Kas mõnel on tõesti meelest läinud, kuidas ta eelmisel ja üle-eelmisel aastal muudkui meedias kekutas, hirmutas ja ähvardas, kuidas me kõik kohe koroonasse surema hakkame? Aga tegelikult ei surnud m

