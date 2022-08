Haapsalu staadioni värav võib suletuks jääda

Staadionil vandaalitsemine on läinud nii kaugele, et Haapsalu spordibaasid on mõelnud staadioni peavärava sulgemisele.

„Tõsiselt kaalume staadioni kinni panemist,” ütles Haapsalu spordibaaside juht Sulev Vare. Ta täpsustas, et staadioni sulgemise otsust tehtud ei ole. Üks võimalus on, et tulevikus pääseb staadionile vaid läbi spordihoone, teine võimalus on ka, et rulapargile tehakse eraldi sissepääs peavärava kõrvale.

Nii kaugele on Haapsalu spordibaasid viinud see, et staadionil vandaalitsemine on muutunud igapäevaseks. Vare loetles, et viimasel ajal on vandaalid lammutanud aia kilbi, lõhkunud staadionil klaaspudeleid, loopinud laiali prügi, aga vedanud ka tribüünitoolid kaubamaja parklasse. Parklasse veetud tribüünid said Haapsalu spordibaasid tagasi tänu juhuslikule möödujale, kes arvas, et need võivad kuuluda spordibaasidele, ja andis sellest omanikele teada.

Ka jalgpallitreener Triin Vellemäe rääkis, et ei mäleta päeva, kus tribüünide ees poleks katki visatud klaaspudeli kilde, mis on jooksjatele ohtlikud. Samuti on palju prügi ka rulapargi ümbruses. Enne iga kodustaadionil toimuvat jalgpallivõistlust läheb Vellemäe neli tundi varem kohale ja korjab staadionilt mitu kotitäit prügi, et poleks võõrsilt mängima tulnute ees piinlik.

