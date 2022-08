Läänemaa JK esindusmeeskond alistas kodus tabeliliidri

Laupäeval, 30.juulil Haapsalu linnastaadioni muruväljakul alistas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond esiliiga B 21. vooru mängus tabeliliidri JK Tabasalu.

Võistkonnad on varem omavahel kohtunud kümnel korral ja kaheksal neist on tugev Tabasalu oma üleolekut demonstreerinud. Kahel korral on jäädud viiki, kuid võita suudeti vastast laupäeval esmakordselt.

Võistkonna kapten Martin Salf rõõmustas võidu üle tõsiselt. „Juba riietusruumis oli enne mängu väga hea õhkkond, mis andis tunde, et suudame hea tulemuse teha,” ütles ta. „See kohtumine tõestas, et oleme võimelised siin liigas ka kõige tugevamate vastaste üle võidu saavutama.”

Mängu ainus värav sündis 49. minutil, kui Morten Saare antud nurgalöögist õnnestus pall peaga väravasse suunata Hargo Liivingul. Viimane liitus meeskonnaga juulis. Selle hooaja esimesel poolel esindas hiidlasest kaitsemängija FC Flora U21 võistkonda.

Läänlaste peatreener Theimo Tülp ütles pärast mängu, et nii võistkonnale kui klubile tervikuna oli seda võitu väga vaja. „Siit on hea edasi minna,” lisas ta.

Võistkonna järgmine mäng peetakse 8. augustil võõrsil Tallinna JK Kaleviga.