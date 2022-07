Aplad mardikad söövad lepad raagu

Teede servades kilomeetrite kaupa pruuniks tõmbunud lepavõsa ei tähenda varast sügist, vaid ablaste putukate lepapoide rünnakut.

„Kui lähemalt uurida, siis lehed on roodudeni ära söödud,” ütles bioloog Marje Loide. Lepalehti hävitavad nii lepapoi mardikad kui ka vastsed. Kui otsida, siis leidub üksikuid auklikuks näritud lehti igal aastal, aga roodudeni paljaks söödud lepad tähendavad lepapoipuhangut. „Tänavune jahe kevad ja hilisem kuumalaine on neile meeldinud,” ütles Loide. „Sel suvel on neid erakordselt palju.”

Lindudest lepapoidele vastast pole – tömbid ilmetud vastsed ei meenuta saaki, mardikad ise maitsevad halvasti. „Kes korra proovib, see teist korda enam ei taha,” ütles Loide.

Lepapoi mardikas meenutab kujult lepatriinut, aga on taimetoitlane. Lepapoi sugulane on kartulimardikas.