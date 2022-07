Sigade katk pole Läänemaalt kadunud

Sel nädalal tuvastati Läänemaal Lääne-Nigula vallas kütitud metsseal sigade Aafrika katku antikehad, mis näitab, et sigade katk pole Läänemaalt kuhugi kadunud.

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Helen Prommiku sõnul on sel aastal Eestis leitud ka SAK positiivseid metssigu. Viimane viiruspositiivne metssiga kütiti veebruari alguses Võrumaal. „Seega on haigus endiselt meie metsades olemas ja koduseafarmid on haigusest ohustatud,” ütles Prommik pressiteate vahendusel. Ta lisas, et seapidajatel on ülioluline järgida rangeid bioturvameetmeid takistamaks viiruse levikut metsast farmi.

Suve võib pidada sigade Aafrika katku kõrghooajaks, sest heinateo ja viljalõikuse tõttu liiguvad inimesed ja masinad rohkem farmi ja põldude vahel. Samuti on suurenenud metssigade liikumine metsast põldudele.