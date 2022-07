Lugeja küsib: kas vanemapuhkuse järel saan tagasi oma vana töökoha?

Enne lapse sündi töötasin ettevõttes sekretärina. Soovin nüüd tööle tagasi minna, aga mulle pakutakse tööd ettevõtte lattu, kus töötingimused teised ja palk ka väiksem. Kas nii on õige?

Vanemapuhkuselt tööle naasvale töötajale peab tööandja tagama kokkulepitud tingimustel töö: endised tööülesanded, töö tegemise koha, töökoormuse ja töötasu. Kui vahepeal on töötingimused paranenud, on töötajal õigus ka nendele. Näiteks tõsteti ettevõttes kõigil palku ning järelikult peab kõrgemat töötasu saama ka tööle naasev töötaja.

Mõnikord võib tööle naasmisel kummalgi poolel olla soov töötingimusi muuta. Näiteks soovib töötaja töökoormust vähendada või tööandjal on kokkulepitud tingimustel töö küll olemas, kuid ta näeb, et naasev töötaja sobiks paremini ettevõttes äsja vabanenud ametikohale. Sellisel juhul asuvad pooled läbirääkimistesse ja nende õnnestumisel allkirjastavad töötingimuste muutmiseks töölepingu lisa. Oluline on märkida, et pooled on vabad töölepingu tingimustes kokku leppima – kui pakutavad töötingimused ühele pooltest ei sobi, ei saa töölepingut muuta.

Vanemapuhkusel oldud aja jooksul võis ka ettevõtte tegevuses mõndagi muutuda, mistõttu ei saa tööandja töötajale kokkulepitud tingimustel tööd pakkuda – näiteks on vähenenud töömaht või töö ümberkorralduse tõttu tekkis koondamissituatsioon. Koondamise puhul tuleb väikelapse vanema puhul arvestada järgmisega:

Alla kolmeaastast last kasvataval töötajal on koondamise puhul eelisõigus tööle jäämisel

See eelisõigus kehtib võrreldavatel ametikohtadel. Näiteks on ettevõttes kaks sekretäri ja mõlema jaoks tööd enam ei jagu. Kui üks neist kasvatab alla kolmeaastast last ja teisel töötajal eelisõigus puudub, siis väikelapse vanemat koondada ei saa. Kui aga näiteks on tööl ainult üks juhiabi ja talle enam tööd pakkuda pole, võib koondada ka alla kolmeaastast last kasvatava töötaja.

Enne koondamist peab tööandja töötajale (v.a pankroti korral ja tööandja tegevuse lõppemisel):

a) pakkuma teist tööd; b) võimaldama vajadusel täiendusõpet või muutma töötingimusi (kui see on mõistlik ning ei tekita tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulutusi).

Teise töö pakkumise eesmärk on võimaldada töötajal jätkata sama tööandja juures. Pakutav töö ei pea olema varasema ametikohaga võrdväärne või töötaja erialale vastav, säilitama ei pea varasemat töötasu. Tööandja peab pakkuma ametikohti, mis on vabad ja mida töötaja on võimeline täitma. Siinkohal on oluline märkida, et teise töö pakkumisel on tegu töötingimuste muutmisega, mis eeldab poolte kokkulepet (töötaja nõusolekut). Kui töötaja keeldub teise töö pakkumisest, leiab aset koondamine.

Seega tuleb vanemapuhkuselt naastes eristada, kas teist tööd pakkudes teeb tööandja ettepaneku töö tingimuste muutmiseks – millest keeldumisel töösuhe jätkub eelnevalt kehtinud tingimustel – või on tegu koondamisolukorraga, mille eelduseks on teise töö pakkumine ning millest keeldumisel järgneb töölepingu ülesütlemine koondamise tõttu.

Töötingimuste muutmise ettepanekuga nõustumisel tasub aga põhjalikult kaaluda, kas töö teistel tingimustel on sobiv ning uurida võimalikult palju pakutava ametikoha kohta. Põhjalikult läbimõeldud otsus on oluline, sest kui hiljem selgub, et tehtav töö ei sobi või töötaja leiab, et selle töö eest makstav tasu ei ole piisav, tuleb töölepingu muutmiseks alustada uusi läbirääkimisi. Kui tegu oli aga koondamiseelse teise töö pakkumisega, millega töötaja nõustus, siis hiljem töötaja enam koondamisele loota ei saa, sest ta on ju juba uuel ametikohal.

Jaana Vaus Madureira Silva

Tööinspektsiooni nõustamisjurist