Läänemaal elab 46 koduta inimest

Rahva- ja eluruumide loendustulemustest selgus, et Eestis on hinnanguliselt 1060 koduta inimest, neist 46 Läänemaal.

Maakondade võrdluses on Läänemaa koduta inimeste hulgalt kolmandal kohal. Kõige rohkem kodutuid on Harjumaal – hinnanguliselt 829, neist 594 Tallinnas. Kodutute rohkuselt järgneb Harjumaale Ida-Virumaa, kus on kodutuid 92, neist 62 Narvas. Läänemaale järgneb koduta inimeste hulgaga Tartumaa, kus kodutuid on 26. Enam kui pooltes maakondades oli koduta inimesi alla kümne. Hiiumaal ei ela rahvaloenduse andmete põhjal aga ühtegi koduta inimest.

Kodututest 73 protsenti on mehed ning 27 protsenti naised ja nende keskmine vanus on 52 aastat – meestel 53 ja naistel 50, teatas statistikaamet kolmapäeval. Koduta inimestest 53 protsenti on vene, 38 protsenti eesti ning üheksa protsenti muust rahvusest.

„Paraku on nende seas ka alaealisi – ligi üheksa protsenti. Iga viies koduta inimene on aga pensioniealine,“ ütles statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg.

Kuigi Läänemaal on suur koduta inimeste hulk, on Läänemaal ka enim eluruume, kus keegi ei ela. Läänemaa enam kui 13 200 eluruumist on elaniketa ligi 4300.