Rahvaloendusest selgus, et Läänemaal on maakondade võrdluses kõige väiksem asustatud eluruumide osakaal.

Läänemaal on üle 13 200 eluruumi, millest 67,5 protsenti on asustatud ehk neis elab keegi. Asustamata elupind on selline, kus keegi alaliselt ei ela, lisaks tühjalt seisvatele elupindadele võivad need olla ka suvilad või külaliskorteritena kasutusel olevad korterid.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!