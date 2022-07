Lihula uus koolimaja võib tulla kolmeosaline

Lihula koolimaja ideekavandi konkursi žürii valis kolme osalise seast võitjaks Kauss Arhitektuur OÜ töö nimega „Kolmik“.

„Tegemist on kolme ossa jaotuva, ilusa ja Lihulasse sobiva hoonega, mis on ühendatud spordikeskusega,“ ütles komisjoni kuulunud Lääneranna vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Jane Mets.

Kavandeid hinnanud ja eri teemade kaupa punkte jaganud komisjon oli Metsa sõnul päris üksmeelne. Kavandi „Kolmik“ punktisumma oli ülekaalukalt suurem kui teistel. Mets lisas, et nii mahult kui ka kõrguselt sobib uus koolimaja Lihulasse väga hästi.

„Pigem on see ikkagi üks hoone, liigendatud nii kolmeks, et tekib omaette kampuslik õpikeskkond,“ ütles Lauri Eltermaa büroost Kauss Arhitektuur. Et hoone paremini keskkonda sobituks, on see tema sõnul osaliselt ühe-, osaliselt kahekorruseline. „Sellele kavandatud kelpkatust on Lihula linnapildis rohkemgi näha,“ lisas ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!