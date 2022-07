Haapsalus algasid tasuta linnaekskursioonid

Eilsest juuli lõpuni saavad haapsallased ja linna külalised taas osaleda tasuta linnaekskursioonidel. Nagu eelmistelgi aastatel, on ekskursioonid kahel päeval nädalas – kolmapäeviti eesti ja soome ning reedel eesti ja inglise keeles. Eelmisel aastal, mil koroonaviiruse tõttu oli välisturiste vähe liikumas, olid ekskursioonid ainult eesti ja vene keeles.

Tasuta giidituure korraldava SA Läänemaa juht Irene Väli ütles, et sel aastal otsustati venekeelsed ekskursioonid ära jätta, sest Venemaalt turiste oodata ei ole. Küll on taas rohkem liikumas soome ja inglise keelt kõnelevaid giide. Väli lisas, et kui varem osalesid giidituuride kulude katmisel ka Haapsalu turismiettevõtted, siis nüüd teeb seda SA Läänemaa üksi. „Ettevõtetel on praegu niigi rasked ajad,” põhjendas ta.

Ekskursioonid, mida viivad läbi Haapsalu giidid, algavad kel 17 turismiinfokeskuse juurest ja kestavad umbes poolteist tundi.

Tasuta linnaekskursioone korraldatakse Haapsalus 2014. aastast. Idee võttis toona maakonna turismielu koordineerinud Läänemaa Turism Pärnust, kus selliseid ekskursioone oli mitu aastat korraldatud.