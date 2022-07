Kaart: Riigi Ilmateenistus

Riigi ilmateenistus lubas Läänemaale kuuma teise 2. juuli õhtuks kohati tugevat äikesevihma. Äikesepilvede all on tugevamate tuulepuhangute oht.

Küll aga on äikesehoiatus esimese taseme õhuhoiatus, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. See on aga taseme võrra leebem, kui tänaseks kehtinud kuumahoiatus.