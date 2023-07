Mida teada pikseohu kohta, et õnnetus ei tabaks kui välk selgest taevast

Kas teadsid, et äikesehooaeg Eestis saab alguse juba maikuus ning kestab kuni septembrini? Nüüd, kus soojemad ilmad on taas kätte jõudnud ja äikest keskmisest rohkem kohata võib, tasub olla valvas ja pöörata tähelepanu sellele, kuidas kaitsta nii ennast kui oma kodu võimalike ohtude eest.

Enamasti annavad äikese tulekust märku tugev tuul ja paduvihm. Kuigi meil ei ole võimalik kontrollida millal ja kuhu äike lööb, saame sellegipoolest kasutusele võtta ennetavaid meetmeid ja olla teadlikud, kuidas tuleks käituda äikese ajal.

Paigalda koju piksekaitsesüsteem

Piksekaitsesüsteem kaitseb sinu hoonet olukorras, kus seda peaks tabama välgulöök. Üldjuhul katusele paigaldatav süsteem on üles ehitatud nii, et selle erinevad osad aitavad püüda välgu kinni, voolu ohutult maapinnale juhtida ja selle seal hajutada.

Nii on suurem tõenäosus, et välgutabamuse tagajärjel püsivad sinu elektriseadmed tervena ja oht elektrilöögi saamiseks või põlengu tekkimiseks on väiksem.

Eemalda seadmed voolu- ja sidevõrgust

Selleks, et kodused elektriseadmed kahjustada saaks, ei pea pikne tabama maja. Piisab, kui välgunool lööb elektriliinidesse ja tekkinud pingekõikumine jõuab juhtmeid pidi elektriseadmeteni.

Seetõttu üks esimesi asju, mida tuleks äikesetormi ajal teha, on eemaldada kõik elektroonilised seadmed, sh tele- ja internetikaablid, seinast. Oluline on jälgida, et juhtmed saaksid välja tõmmatud just seinas asuvast pistikust, mitte seadme enda küljest. Eemaldades näiteks telefoni laadijast, kuid jättes laadija pistikupessa, võib see välgulöögi tabamuse korral siiski kahjustatud saada ja kujutada seeläbi ohtu sinu kodule.

Abi saab ka spetsiaalsetest pistikupesadest

Mõistagi on koduses majapidamises seadmeid nagu näiteks külmkapp, mida ei saa kauaks vooluvõrgust eemaldada või mille juhtmetele ei ole nii lihtne ligi pääseda. Või ei viibi pererahvas pikse saabudes parasjagu kodus ja seetõttu jäävad vajalikud juhtmed seinast välja tõmbamata. Igal juhul tasub ennetavalt üle vaadata oma seinakontaktid ja asendada need ülepingekaitse funktsiooni omavate pistikupesadega.

Sellised seadmed lülitavad ennast kõrgenenud pinge tuvastamisel koheselt vooluvõrgust välja või aktiveerivad kaitsemehhanismi, et takistada ohtliku laengu jõudmist elektriseadmeteni.

Tea, kus viibida

Tormi saabudes on parem olla kinnises keskkonnas, näiteks suletud akende ja ustega toas, garaažis või isegi autos. Auto on äikese ajal üks turvalisemaid kohti, kuhu varjuda. Seda nii seistes kui liigeldes. Välgu tabades kandub laeng auto väliskerelt läbi märgade rehvide maapinda nii, et sõidukis sees pole midagi tunda. Küll aga ei pruugi kehvast ilmast tingituna teeolud kõige paremad olla, mistõttu tasuks liiklemisse suhtuda ettevaatusega.

Väldi viibimist lagedatel aladel, kõrgete puude, metallmastide- või aedade läheduses. Äike otsib kõrgemaid objekte ning seetõttu on elektrilöögi saanud puu kui piksevarras, mis püüab voolu kinni ja juhib selle maapinda. Selle kõrval seistes või istudes võid saada elektrilöögi. Samal põhjusel ei tohiks seista üksi lagedal maastikul – kui ümbruskonna kõrgeim objekt oled sa ise, on tabamuse oht suurem.

Vett kasuta uuesti tormi möödudes

Äikese ajal on soovitatav vältida igasugust veega kokkupuudet – see hõlmab nii duši all käimist, pesu pesemist kui ujumist. Põhjuseks asjaolu, et vesi on hea elektrijuht.

Nii võib välk levida metallist veetorustike kaudu ning suurendada elektrilöögi ohtu. Ujudes paned oma elu ohtu isegi siis, kui välk ei taba sind, vaid ümbritsevat veepinda.

Kindlusta kodune vara

Üks lihtsaim viis, kuidas oma kinnisvara ja elektriseadmeid kaitsta, on need kindlustades. Nii saad kindel olla, et juhul, kui õnnetus peakski juhtuma, aitab kindlustus tekkinud kahjud korvata.

Kuna kindlustuslahendusi ja nendega kaasnevaid tingimusi on turul palju erinevaid, soovitame kindlaks teha, kas saad hüvitist olukorras, kus näiteks pikselöögist tingitud ülepinge järel on muutunud sinu kodused elektriseadmed kasutuskõlbmatuks.

Eesti Energia kindlustuslahendustega on kaitstud nii sinu elektriseadmed, mis on saanud kahjustada äikese tagajärjel kui eluhoone ja kõik selle juurde kuuluvad olulised osad, mis on saanud kahjustada tulekahju tagajärjel. Uuri lähemalt siit.

Pea meeles! Elektritöid lase alati teostada professionaalil. Elektrikatkestuse ja -rikke korral või mahalangenud elektriliini märgates teavita Elektrilevi numbril 1343.