Haapsalus lõi mullu välku 393 korral

Keskkonnaagentuuri andmeil lõi mullu Haapsalus 393 korral pilv-maa välku, seejuures oli siin 14 äikselist päeva.

Äikseliseks päevaks loeb keskkonnaagentuur neid päevi, mil 20 kilomeetri raadiuses linnast lööb ühe päeva jooksul vähemalt kolmel korral pilv-maa välk.

Üks möödunud aasta välguvaesemaid piirkondi oli Lihula, kus aasta jooksul lõi 169 korral välku ja äikselisi päevi oli 11. Lihulast vähem oli äikest vaid Paldiskis, kus lõi 167 korral välku. Kõige äikselisem oli möödunud aastal Võru ümbrus, kus välku lõi 945 korral.

2023. aastal registreeris NORDLIS välgudetektorite võrgustik Eestis kokku 24 390 pilv-maa välku. See on ligi kümnendiku võrra vähem kui perioodi 2005-2022 keskmine, milleks on üle 27 000 pilv-maa välgu. Võrreldes möödunud aastaga oli 2023. aastal äikest kümnendiku võrra rohkem.

Kuude lõikes esineb Eestis äikest rohkem juulis ja augustis.

2023. aastal registreeriti esimene pilv-maa välk 10. veebruaril Pärnumaal Are kandis, viimane välk registreeriti 19. oktoobril Põhja-Eesti rannikul.