Politsei hoiatab: inimestele tehakse politsei nimelt petukõnesid

Sagenenud on teated inimestelt, et politsei nimelt püüavad kelmid andmeid või raha välja petta. Politsei neid kõnesid ei tee ja need tuleb koheselt lõpetada.

Alates möödunud nädala reedest on sagenenud teated, et inimestele tehakse politsei nimelt ingliskeelseid automaatkõnesid, milles öeldakse, et ID-kaardiga või erinevate andmetega on tekkinud probleeme ja selle lahendamiseks ning politseinikuga suhtlemiseks peab valima klaviatuuril number „1“. Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin kinnitab, et politsei neid kõnesid ei tee. „Viimastel päevadel on inimesed massiliselt sarnaseid petukõnesid saanud. Tuletan meelde, et säärased kõned, kus väidetakse, et teie andmete või pangakontoga on tekkinud probleem, tuleb koheselt kinni vajutada,“ ütles politseinik.

Tegemist ei ole uue skeemiga ja kelmid on ka varasemalt inimestele taoliselt lähenenud. „Pärast number „1“ vajutamist kõne katkeb ning peagi helistab tagasi kelm, kes väidab, et on politseinik. Kõne ajal püütakse inimestelt kätte saada isiklikke andmeid, PIN-koode või palutakse inimesel kinnitada tehingud PIN-koodidega,“ kirjeldas ta.

Kui saad kahtlase kõne, siis lõpeta see kohe ära:

Ära hakka põhjendama, miks kõne lõpetad, lihtsalt lõpeta kõne.

Kui kahtlaselt numbrilt uuesti helistatakse, ära võta kõne vastu ja blokeeri number.

Räägi võõrkeelsele kõnele vastu vaid eesti keeles.

Ära jaga kunagi kellelegi oma PIN 1 ja PIN 2 koode: