Aivar Riisalu sai viienda tütre

Lääne-Nigula vallavanem Aivar Riisalu (61) ja tema uus väljavalitu Anneli Karlson (41) said tütre, teatas Kroonika.

Kroonika kirjutas enne jaanipäeva, et Aivar, kes on abielus Marina Riisaluga, saab lapse väljaspool abielu. „Jah, see vastab tõele,“ kinnitas mees toona, et tema viies laps on peagi sündimas, kuid rohkem üksikasju ei avaldanud.

Ka pärast lapse sündi ei soovi ta seda kommenteerida. Tabamatuks jääb samuti vastsündinu ema Anneli.

Anneli jaoks on vastsündinud tütar neljas tütar, Aivaril on varasematest kooseludest kokku neli tütart.