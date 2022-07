Linnahooldus võtab maha neli vana puud

Haapsalu Linnahooldus võtab tuleva nädala kolmapäeval lossiplatsi ümbrusest maha neli vana vahtrat. Üks maha võetav puu on linnuse peavärava ees ja kolm muuseumiesises pargis.

„Need on päriselt ohtlikud puud, neil on väga suured kahjustused ja suured mädanikud on sees,” ütles Linnahoolduses heakorra eest vastutav Kairi Siitsmann. „Need on vanad ja suured puud, aga kahjuks on nende eluring läbi saanud.”

Maha võetud puude asemele kohe uusi ei istutata, sest Siitsmanni sõnul on linnavalitsusel kavas muuseumiesine park rekonstrueerida.