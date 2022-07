154 Läänemaa last nägid tasuta teatrit

Heategevusfond Aitan Lapsi aitas möödunud õppeaastal viia tasuta ja harivad teatrietendused enam kui 8000 Eesti lapseni. Läänemaal nautisid tasuta teatrit 154 last. Kokku esitati 167 etendust 151 lasteaias.

Heategevusfond Aitan Lapsi, Eesti pandipakend ja kultuuriministeerium kuulutasid 2021. aasta kevadel välja lastelavastuste konkursi, et Eesti lasteaialastele loodusest ja keskkonnast rääkida. Üle-eestilisele konkursile esitati kaheksa loovtööd, mille seast valis žürii välja kaks võitjat: Miksteatri „Võti” ja Sandra Lange „Sini-triibuline unistus”.

Läänemaa väikseid elanikke rõõmustas Sandra Lange lastelavastusega „Sini-triibuline unistus”, mida mängiti käesoleva aasta aprillist märtsini Haapsalu lasteaias Vikerkaar ning Linnamäe ja Risti lasteaedades.

Sandra Lange lastelavastuses „Sini-triibuline unistus” õpetati lastele läbi joonistamise ja värvimaailma loomise, kui oluline on unistada, oma unistused ellu viia ja kuidas kõik asjad – ennekõike loodus ja inimene – on omavahel tihedalt seotud.

„Heategevusfondi Aitan Lapsi jaoks on see kuus aastat tagasi ellu kutsutud projekt siiani üks suurimaid ning südantsoojendavamaid ettevõtmisi, mille käigus on meil olnud juba kuus aastat privileeg koostöös kultuuriministeeriumi ja pandipakendiga külastada Eesti lasteaedu, mängida rohkem kui 650 etendust ning viia teatrielamusi nautima enam kui 40 000 last. Eesti inimeste kasvav soov taaraautomaatidel aina rohkem heategevuslikku kultuurinuppu vajutada, et võimaldada lastele positiivseid kultuurielamusi, on maailmas harukordne,” ütles Aitan Lapsi juhatuse liige Greete Rüütmann.

„Me soovime projektiga „Teater lasteaeda“ viia kvaliteetse kultuurielamuse kõikide Eesti lasteni sõltumata elukohast, kodustest oludest ja vanemate rahakoti paksusest. Eesti on nii väike, et me ei tohi leppida olukorraga, et meil on lapsi, kes ei saa osa teatrist ja kunstist ainult seepärast, et nad ei ela linnas või neil pole piisavalt võimalusi, et teatrisse sõita. Keskkonnast hoolivate taaratagastajate ja heade partnerite toel saavad lapsed üle Eesti osa elava ja värvika teatri võludest, mille head emotsioonid jäävad neid loodetavasti saatma aastateks.,“ ütles projekti eestvedaja ja Eesti pandipakendi kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke.

„On ainult rõõm, kui lasteni jõuab professionaalne ja kvaliteetne lasteteater ning ka Kultuuriministeeriumi on hea meel sellele kaasa aidata,“ ütles Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare.

Sandra Lange ja Miksteater jutustasid lõppenud hooajal elulisi ja õpetlikke lugusid 8000 lapsele. Selleks külastasid teatritrupid 151 lasteaeda üle Eesti ja andsid mitu lisaetendust, et kõik lapsed teatrist osa saaksid.