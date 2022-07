Taebla suvevollet juhivad Evelin Merilainen ja Andres Kukk

Fotod: Enn Kerge

Suvevolle neljandal etapil pidid mängijad ka kuumust trotsima. Vaatamata palavatele oludele, asus võistlustulle nelikümmend viis mängijat.

Naised moodustasid viis neljaliikmelist, mehed neli neljast ja kolm kolmeliikmelist võistkonda. Turniirisüsteemis mängisid kõik kõigiga läbi ja mängud olid kahe geimilised.

Tasavägise naiste turniiri võitisid kaheksast võimalikust kuus punkti kogunud Alice Alberg, Aive Aljaste, Triin Heilu ja Annika Rouhiainen. Järgnesid ühe punktiste vahedega Evelin Merilainenen, Enge Edovald, Maret Valk, Rebeka Villakov ning Reilika Pikerpõld, Hele-Mall Erik, Heliko Nukki ja Annabel Saar.

Meeste turniiri lõpetasid täiseduga, vastastele geimigi loovutamata Viljar Männamaa, Priit Nukki, Tanel Küünarpuu ja Siim Siht. Teise koha tiim (Kristopher Aljaste, Maanus Jõevee, Raul Reesaar, Hannes Luidalepp) kaotas neile kolme, kolmandaks tulnud kolmik (Henry Erik, Glen Malinovski ja Gert Käsk) viie silmaga. Parimatele tiimide liikmeid auhinnad AS Balti Veskilt.

Kõik mängijad teenivad vastavalt etappidel saavutatud kohtadele punkte. Arvestus on järgmine: 1.koht- 14; 2. koht- 12; 3. koht- 10, 4. koht 8 ; 5. koht 7, 6. koht 6 jne punkti.

Naistest on nelja etapiga Evelin Merilainen kogunud 50, Alice Alberg 48 ja Reilika Pikerpõld 45 punkti. Meeste kolm paremat on Andres Kukk 44, Viljar Männamaa 43 ja Henry Erik 41 punktiga. Nelja etapiga on Taebla Suvevolles palliplatsil käinud 27 naist ja 39 meest.