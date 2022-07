Eilne uudist, et valitsuse heakskiidetud Turba-Risti raudteelõigu ehitus jäetakse pooleli, ajas mul korralikult „karvad turri".

Kõige häirivam asjaolu selle juures on, et valitsus on andnud projektile „rohelise tule", mis tähendab, et valitsus oli teadlik selle projekti maksumusest ja hankedki juba käimas, kuid siiski tõmbas kogu ehitusele pidurit.

