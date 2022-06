24. veebruaril alanud Venemaa–Ukraina sõja algusest on üks läbivaid küsimusi Eesti ametlikus ja sotsiaalmeedias olnud: mis siis Saksamaal viga on?

Liidukantsler Olaf Scholz on mitmeid kordi välja tulnud kõlavate sõnadega, lubanud Ukrainale kõikvõimalikku relvaabi – ja siis need sõnad hiljem tagasi võtnud või täideviimise edasi lükanud. Samamoodi on nii palju kui võimalik blokeeritud teiste riikide relvasaadetisi Ukrainale.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!