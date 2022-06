Kolmandatest riikidest Eestisse tulles ei nõuta enam koroonatõendit

Terviseameti hinnangul ei ole praegu tõenäoline, et kolmandate riikide kodanike hulgas on nii märkimisväärsel hulgal nakatunuid, et see mõjutaks epidemioloogilist olukorda Eestis.

Riigipiiri ületamist reguleerinud korralduse kehtetuks tunnistamisega kaovad piirangud, mis puudutasid väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda, Šveitsi, Ühendkuningriiki, Andorrat, Monacot, San Marinot ja Vatikani saabuvaid kolmandate riikide kodanikke.

COVID-19sse haigestumine on kogu maailmas langustrendis. Euroopa Liidu 27 liikmesriigist on COVIDiga seotud reisipiirangutest loobunud 18 riiki, samuti Norra, Island, Šveits ja Ühendkuningriik.

Eestis on koroonaviiruse leviku risk alanenud 7 päeva keskmise hospitaliseerimise vaatest rohelisele ehk madalale tasemele.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab tänase korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee. Korraldus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Lisaks võttis valitsus teadmiseks, et COVIDi karantiini korraldus lõpetab kehtivuse 1. juulist. Selle korraldusega olid seatud piirangud COVIDi haigetele ja COVIDi tõendita lähikontaktsetele. Edaspidi peavad COVIDi haiged lähtuma arsti ettekirjutustest.