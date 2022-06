Lubadus eluaegsele tasuta praamisõidule sai otsa kuue aastaga

Kui Vormsi uus laev 2015. aastal sisse õnnistati, lubati selle ristiemale Kaisa Valmile tasuta sõitu tema elupäevade lõpuni. Nüüd käib Kihnu Veeteede, Vormsi valla ja transpordiameti vahel arutelu, kes selle kulu ikkagi kinni maksab, kirjutab Maaleht. Praegu tuleb Valmil sõidu eest ise tasuda.

ASi Kihnu Veeteed juhataja Andres Laasma selgitas, et eelmise aasta 1. juunil hakkas kehtima ministri määrus, mis kehtestas piletimüügi tingimused ja soodustused. Laasma sõnul peavad nemad lähtuma piletimüügil ministri määrusest ja neil ei ole võimalik kehtestada erisusi.

Sama kinnitas ka Vormsi vallavanem Maris Jõgeva. Jõgeva sõnul viitas transpordiamet, et lihtsaim oleks lahendus, kus vald teeks soodustuse. „Muidugi ei ole me selle vastu, et anda saare inimesele soodustus, aga see ei ole olnud meie lubadus ja see ei ole ka meie laev,” ütles Jõgeva.