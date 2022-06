Võidutule toovad Läänemaale Mia Mai Muru ja Eda Aavik

Võidupühal toovad president Alar Karise Saaremaal süüdatud võidutule Läänemaale kodutütar Mia Mai Muru ja noortejuht Eda Aavik.

Muru on olnud aktiivne kodutütar kaheksa aastat. „Ta osaleb üritustel ja aitab neid korraldada. Tal on läbitud I järk, teda on tunnustatud hoolsuspaela ja hoolsusmärgiga,” iseloomustas Lääne ringkonnavanem Maire Kruus. Muru saavutas tänavu oma meeskonnaga patrullvõistlusel Ernake esimese koha.

Noortejuht Eda Aavik on aktiivne naiskodukaitsja 2009. aastast. Kruusi sõnul on Aavik rõõmsameelne ja aktiivne noortejuht. „Tema panus organisatsiooni on mõõtmatu. Ta on alati olemas, kui on vaja koondustel abiks olla, rännakutel kontrollpunktides tegutseda, ning on ema eest noortele kõikides laagrites,” ütles Kruus. Oma huumorimeelega paneb Aavik kõik naerma.