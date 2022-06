Rattahooaeg paneb pikanäpumehed tööle

Jalgrattavarguste ohvrid kasutavad varastatud ratta leidmiseks pigem sotsiaalmeedia abi kui pöörduvad politsei poole, kuigi korrakaitsjad soovitavad teha just viimast.

Soojad ilmad tänavatele toonud rohkem jalgrattureid, kuid liikvel on ka rattavargad. Pea iga päev postitab keegi sotsiaalmeediasse info ratta kadumisest. „Inimesed jagavad infot ratta kadumisest pigem Facebookis kui teavitavad sellest politseid – sellepärast ei oska ma ka hinnangut anda, kas võõras ratas on võetud kasutusse ajutiselt ja hiljem maha jäetud või on tegemist päris vargusega,“ ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

