Naiskodukaitsjad seovad raudteejaamadesse leinalindid

Täna õhtul seovad naiskodukaitsjad 70 raudteejaama juuniküüditatute ohvrite ja kõigi repressioonide tõttu kannatanute mälestuseks leinalindid.

Läänemaal saavad leinalindid Haapsalu ja Risti raudteejaamad.

Homne üritus „Ma ei unusta Sind!“ on vaikiv mälestusüritus. 14. juunil 1941 küüditati Nõukogude Liidu okupatsioonivõimude poolt üle 10 000 eestimaalase, et likvideerida moraalne, füüsiline ja õiguslik vastupanu okupantide režiimile. Vaenlaseks tembeldati kogu vastupanu osutav elanikkond. Paljud aktiivsed ja isamaalised inimesed, kes olid eelneva 20 aasta jooksul andnud oma panuse parema Eesti loomisele, hukati 1942. aastal jõustunud surmanuhtluse otsuse alusel kaugel Siberis.

Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul on hirmutav, et 81 aastat tagasi toimunule saab tõmmata paralleele tänase maailmaga: „Me ei tohi unustada, et minevikus toimunud koledused võivad taas korduda. Valus on kuulda lugusid ukrainlastest, kes on vägisi oma kodudest viidud ja läbi raskete emotsionaalsete ja füüsiliste vintsutuste jõuavad meie piirile, vaba maailma künnisele. Need on inimesed, kes ei soovi muud kui elada iseseisval ja vabal maal. Nagu meiegi praegu ja nagu juuniküüditamise ohvrid 81 aastat tagasi.“

70 raudteejaama Eestis, kokku 1630 meetrit leinalinte. Balti jaamas lehvivad lisaks leinalintidele Ukraina lipuvärvid. 81 aastat tagasi toimunud tragöödia toimub praegu Ukrainas.