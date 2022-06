Oru hooldekodus tõusevad hinnad

Oru hooldekodu juhataja Karin Kahn. Foto Andra Kirna.

Seni Läänemaa odavaimas, Oru hooldekodus, mille kliendid kolivad tagasi vast remonditud majja, hakkavad juulist kehtima uued ja kallimad hinnad.

„1. juulist tuleb hoolduskoha eest maksta 850 ja põetuskoha eest 950 eurot,“ ütles Oru hooldekodu juhataja Karin Kahn. Ta lisas, et põetuskoha hinna sees on ka mähkmete ja põetusvahendite maksumus. Ravimeid kohatasu ei sisalda.

Seni oli Oru hooldekodu Läänemaa odavaim. Viimane hinnatõus oli 2021. aasta jaanuaris, mil hoolduskoha eest tuli hakata maksma 700 ja põetuskoha eest 750 eurot.

Oru hooldekodu juhataja sõnul pole hinnatõus seotud äsja lõppenud põhjaliku remondiga, vaid on tingitud inflatsioonist. „Toiduained, hooldusvahendid, energia,” loetles Kahn hindu, mis hüppeliselt tõusnud on.

Oru hooldekodu hoolealused kolivad praegu vahepealsest elukohast Koluveres tagasi remonditud Räägu mõisahäärberisse. Pärast remonti on seal ruumi 38-le kliendile. Et kolimine on veel pooleli, oli reedel majas 33 klienti. „Aga maja tuleb täis,“ lubas Kahn.

„Järjekorras on ligi 50 nime. See ei pruugi näidata siiski tegelikku vajadust. Tihti ei teata lähedased, et on saanud koha mõnda teise hooldekodusse või on inimene juba surnud,“ rääkis Kahn, kelle sõnul hinnatõusu tõttu keegi hooldekodukohast loobunud ei ole. Kahni sõnul on eelisjärjekorras Lääne-Nigula valla inimesed, aga kohasoovijaid on nii mujalt Läänemaalt kui ka Harjumaalt.

Risti on odavaim

Pärast remonti kütab hooldekodu maja ahjude asemel maaküte. Silma ei paista ka ripplagede taha peidetud uus juhtmestik ja ventilatsioonisüsteemid, küll aga näeb, et ruumide seinad on saanud värske värvi. „Maja sisseõnnistamine toimub järgmisel reedel,“ ütles Kahn.

Nüüd on Läänemaa odavaim teine Lääne-Nigula vallale kuuluvas hooldekodu Ristil. Seal esialgu hinnatõusu kavas ei ole. Hoolduskoht maksab 860 ning põetuskoht 890 eurot, nagu see on olnud alates 2021. aasta jaanuarist. Lääne-Nigula valla sotsiaalosakonna juhataja Tuuli Variku sõnul hind enne aastavahetust ka ei muutu.

Kohti on Ristil 36 ja majas elab praegu 32 hoolealust. „Kohad on juba broneeritud, nii et varsti on maja jälle täis,“ ütles Risti hooldekodu direktor Ave Talving. Direktorile teeb aga muret hooldajate puudus.

Koluveres asuva erahooldekodu Lossipargi Eakatekodu juhatuse liikme Kristo Priimäe sõnul nemad esialgu hinnatõusu ei kavanda. Koluveere hooldekodus on ühesugused hinnad nii liikuvatele, dementsusega kui ka voodihaigetele hoolealustele ning hinnas sisalduvad ka mähkmed. Siiski erineb hind sõltuvalt sellest, mitmekesi eakad ühes toas elavad. Koht kolmekohalises toas maksab 950 eurot kuus, kahekohalises 1020 eurot, üksinda toas elamise eest tuleb tasuda 1150 eurot kuus.

Läänemaa haigla hooldekodus, ehk de la Gardie hooldekodus maksab koht kahekohalises toas 29 eurot ööpäevas ja ühekohalises toas 32 eurot – see teeb kahekohalise toa puhul 870–900 eurot kuus. Hooldus-põetusvahendite vajaduse korral lisandub ööpäevahinnale 3 eurot ja nagu mujalgi, ei sisalda koha maksumus ravimite hinda.

De la Gardie hooldekodu juhtaja Tiina Rohi sõnul pole de la Gardie sugugi kalleim hooldekodu maakonnas, kuigi seda on nii nimetatud. Hooldekodus on kaheksa ühe- ja 14 kahekohalist tuba. Rohi sõnul vaadatakse hinnad harilikult üle aastavahetuse paiku.

Suviti saadakse hakkama

Lääneranna valla Lihula hooldekodus korrigeeritakse nagu teisteski Südamekodu asutustes hindu samuti aastavahetustel. Lihula kodu juhataja Vanda Birnbaum ütles, et sel aastal on nende baashind 910 eurot. „Kui inimene vajab mähkmeid, lisandub sellele mähkmevahetuse ja nahahoolduskulu 50 eurot ja mähkmete hind. Hooldekodu peab mähkmete üle täpselt arvet ja kasutab nende soetamiseks klientidele määratud sotsiaalkindlustuse toetust,“ selgitas ta. Birnbaumi sõnul kulub ühele inimesele kõige enam 30–35 euro eest mähkmeid kuus. Voodihaige inimese puhul lisandub baashinnale 100 eurot ja mähkmete maksumus. Ka retseptiravimid ei ole hooldekodu hinna sees.

Lihula hooldekodus on 50 üldhoolduskohta, 40 kohta erihoolekandeteenusele ja 13 inimest käib päevakeskuses igapäevaelu toetamise teenusel.

Birnbaumi hinnangul on pikad järjekorrad hooldekodudesse praeguseks minevik. „On neid, kes on end n-ö igaks juhuks järjekorda pannud, aga praegu veel teenust ei vaja. Suviti saavad inimesed üldse paremini hakkama – kas vajavad vähem abi või on sugulased kuidagi asja korraldanud. Rohkem hakkab kohti vaja olema sügisest,“ rääkis ta. Birnbaum lisas, et pigem on järjekorrad seotud mingi soovi või vajadusega. „Kas soovitakse kohta kindlas hooldeasutuses või võimalust olla omaette toas,“ arvas ta.

Hooldekodude hinnad Läänemaal

De la Gardie hooldekodu 812–1 085 eurot kuus

Oru hooldekodu 850–950* seni 700–750

Risti hooldekodu 860–890

Lossipargi eakatekodu 950–1150

Lihula hooldekodu 910–1045

Allikas: Läänemaa hooldekodud