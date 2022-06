Töötuna on arvel paarsada ukrainlast

End töötuks registreerinud ukrainlaste arv on Läänemaal mõne kuuga kasvanud kuus korda.

Aprilli lõpus oli Läänemaa töötukassas end töötuna arvele võtnud 30 inimest, kuid juba siis oli teada, et vähemalt sama palju inimesi on lähinädalatel lisandumas. Esmaspäevaks oli end töötuna arvele võtnud ukrainlaste arv kuuekordistunud – töötukassal on tulnud vastu võtta 193 sooviavaldust. „Arvelolek on lõpetatud 73 juhul. Neist 55 on tööle asunud ja omal soovil on arveloleku lõpetanud 17 inimest,” ütles töötukassa Läänemaa osakonna juhataja Evelin Kullison.

Kullisoni sõnul peaks töötukassa kaudu tööd otsivatel inimestel valikut olema küll, sest töötukassa Läänemaa osakonnal on esmaspäevase seisuga vahendada 62 töökohta. Nendest 34 puhul ei ole ka keelenõuet. „11 töökohal on juures ka märksõna „Ukraina“,“ lisas Kullison.

Ukrainlased, kes endale läbi töötukassa töökoha saanud, on valdavalt liikunud majutuse ja toitlustuse valdkonda – seda on teinud 22 inimest. Tönötlevas tööstuses on 12 ning hulgi- ja jaekaubanduses kuus inimest. Üksikud inimesed on töö saanud ka ehitusel, avaliku halduse, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu ning ka kunsti- ja meelelahutusvaldkonnas.