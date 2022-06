Juhtkiri: kulud tuleb jagada õiglaselt

Vormsi vallavanem Maris Jõgeva, kelle ametiajast kulus kümme päeva saare rannikut reostanud masuudikämpude koristamise korraldamisele, on seda meelt, et koristustööde kulud, mis saare kanda on jäänud, neil konti ei murra. Oluline on tema sõnul aga see, et kulud jagataks õiglaselt.

Viimaste aastate suurima merereostuse likvideerimise kulud tuleb igal koristustöödel osalejal ise kinni maksta: päästeamet maksab oma kulud, vallad kannavad talgutega seotud ning keskkonnaamet menetluskulud. Kuigi reostatud oli rannariba vähemalt 75 kilomeetri ulatuses ning Hiiumaa ja Vormsi rannikutelt koguti kokku üle kuue tonni masuuti, polevat see keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul siiski eriti suur reostus, mille puhul oleks võimalik küsida kompensatsiooni valitsuse reservist. Seega riik appi ei tule.

On õhkõrn võimalus, et isepäi hulpima jäetud Hiiumaa ja Vormsi võivad koristustöödeks makstud raha tagasi saada. Aga seda alles siis, kui selgub, kes oli reostaja. Temalt saab raha kohtu kaudu välja nõuda. Paraku pole reostusallikat seni suudetud kindlaks teha ja iga päevaga väheneb võimalus, et reostaja suudetakse tabada.

Vormsi vallavanem ütles, et nui neljaks ta kulude katmist riigilt nõudma ei hakka ja kui reostajat ei leita ning temalt raha kätte ei saa, pole see Vormsi jaoks maailma lõpp. Samas pole õiglane, et naabersaared Vormsi ja Hiiumaa oma rahakotti võrdselt tühjendavad – Hiiumaal on üle 9000, Vormsis 400 elanikku. Kaks vallavanemat peavadki nõu pidama, kuidas kulusid õiglaselt jagada.

Oluline oleks seegi, et kulud jaguneksid õiglaselt ka päästetöödel osalenud ametite vahel. Ehk kas praegu valla kirjas olevatest kuludest on mõni selline, mida annab näiteks päästeameti ehk riigi reale kanda või on vald maksnud kinni mõne arve, mis peaks olema hoopis keskkonnaameti laual.