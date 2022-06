Haapsalu töölaager alustab

Suvine nädalapikkune Haapsalu töölaager on noorte seas nii populaarne, et viimne kui laagrikoht on täidetud. Lääne-Nigula vähese huvi tõttu töölaagrit ei korralda, kuid plaanib viia noored valla ettevõtteid külastama.

Tulevast esmaspäevast näeb töölaagri noori Haapsalus rohimas, koristamas ja muid heakorratöid tegemas. Laagrist võtab osa 74 11–17aastast noort, keda juhendab kaheksa Haapsalu noorte huvikeskuse noorsootöötajat. „Esmaspäeval alustame kl 13, sest hommiku poole on mõnel veel koolis aktus. Sel päeval midagi rasket ette ei võta,“ täpsustas Haapsalu noorte huvikeskuse direktor Reelika Ender. Teistel päevadel algab tööpäev varem ja kestab vastavalt vanusele kolm või neli tundi.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!