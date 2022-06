Erkki Bahovski: valitsuskriisi liblikaefekt

Liblikaefekt seostub üldiselt matemaatiku ja meteoroloogi Edward Norton Lorenziga.

Ta märkas, et tornaado täpne teekond võib sõltuda väikestest asjadest nagu näiteks kajakate tiivalöökidest. Et muuta metafoor poeetilisemaks, hakkas Lorenz kasutama 1972. aastal liblikaefekti mõistet. Pärast seda on hakanud liblikaefekt (või ka liblika tiivalöögi efekt) tähendama mingisugust esmapilgul tähtsusetut sündmust, mis on vallandanud hiljem suurema sündmusteahela.

Niisiis, kus võiks peituda Eesti praeguse valitsuskriisi liblikaefekt? Trafaretne vastus sellele küsimusele on, et selleks oli riigikogu menetluses oleva lastetoetuste eelnõu muutmise seadus, sest Keskerakond muutus Kaja Kallase välise tähelennu peale liiga kadedaks. Pealegi lendasid üles Reformierakonna reitingud, samas kui Keskerakonna populaarsus tegi vähikäiku.

