Erki Savisaar: ükski energiaallikas ei ole keskkonnale neutraalne

Esmaspäeval Haapsalus linnajuhtide muresid kuulamas käinud keskerakondlasest keskkonnaminister Erki Savisaar ütles, et kokkuleppeliselt on päikese- ja tuuleenergia küll keskkonnasõbralikud, kuid seadmete utiliseerimisega on probleeme.

Minister tõdes, et kuigi päikesest ja tuulest saadud energia on odavaim variant, on vaja ka energiaallikat, mis oleks stabiilne ja hoiaks sagedusi – see energia tuli seni Venemaalt.

Möödunud talvel olid kõik kimpus kõrgete energiahindadega. Milline energiatootmine oleks Eestile kõige efektiivsem, jätkusuutlikum, odavam?

See on rohkem ikka majandusministeeriumi ülesanne neid küsimusi lahendada.

Keskkonnale avaldavad need ka mõju.

Eks kõik tehnoloogiad omavad mõju keskkonnale. Ükski energiaallikas pole keskkonna suhtes neutraalne. Alati mingi mõju on.

