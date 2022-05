Elle Ljubomirov sai Kodukant Läänemaa juhatuse liikmeks

Neljapäeval, 19. mail kinnitas Kodukant Läänemaa juhatusse uueks liikmeks Elle Ljubomirovi.

Kodukant Läänemaa üheksaliikmelises juhatuses on esindatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja ettevõtted. Ljubomirov esindab juhatuses mittetulundus sektorit ning on valitud liikmeks Linnamäe arenguseltsi esindajana.

„Soovin praktikuna anda Kodukant Läänemaa uue strateegia valmimisse sisendit oma senise töö ja kogemuste põhjal,“ tutvustab Ljubomirov eesmärki juhatuse liikmena.

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu leiab, et uus juhatuse liige on hästi valitud ning sobib meeskonda. „Ljubomirov on oma tegemistes pädev, teeb oma tööd südamega ja tal on laialdased teadmised eri valdkondadest. Lisaks on ta rõõmsameelne ja hakkaja,“ ütles Mäesalu.

Ljubomirov on Ida-Virumaa juurtega ning kolinud Läänemaale 2007. aastal. Alates 2018. aastast töötab ta Linnamäe arenguseltsi juhatajana ja 2019. aastast on Lääne-Nigula Hooldekodud OÜ juhatuse liige. Ljubomirovil on kolm last, kellest kaks juba täisealised ja üks koolilaps. Vabal ajal meeldib talle mängida malet ning enne Läänemaale kolimist oli ta ka kirglik Frisbee Ultimate harrastaja.

Üldkoosolek kinnitas ka 2021. aasta majandusaasta aruande, mille puhul tõi Mäesalu välja olulisema tegevusena COVID-meetme ettevalmistamise ja rakendamise. COVID-meede oli avatud 2021. aasta detsembris ning kuna meetmemaht ei täitunud, avatakse järgmine taotlusvoor juba käesoleva aasta septembris. Meede on suunatud viiruse mõju leevendamisele ning kriisideks valmisoleku tõstmisele ettevõtluses. Sügisel avatava vooru maht on 139 082,21 eurot.