Meri uhtus Vormsi randa kilomeetrite kaupa masuuti

Reede hommikul kogunes paarkümmend vormsilast Saxby tuletorni alla randa likvideerima ulatuslikku masuudireostust, mille meri oli randa uhtunud.

Vormsi vallavanema Maris Jõgeva sõnul on reostunud viiendik rannajoonest – laias laastus paarkümmend kilomeetrit. „Rannajoon on sopiline ja loogeline, täpset pikkust on raske öelda,” märkis Jõgeva. Masuudireostatus ulatub Jõgeva sõnul Mõisaholmist Saxbyini. „Alustasime koristamisega Saxbyst, sest siinselt siledalt kiviplatoolt saab masuudiklompe kõige rutem kokku korjata,” ütles Jõgeva.

Reede hommikul kell üheksa kogunesid vormsilased saart päästma. Lubatud oli lapsed koolist koju jätta, et need saaksid koos vanematega koristada. „Pisemate töö see ei ole, aga üks õpilane meil tõesti siin abiks on,” ütles Jõgeva reede ennelõunal. Kui Lääne Elu Jõgevale helistas, oli ka vallavanem ise Saxby paerannas koristamas. Koos temaga olid väljas vabatahtlikud päästjad jt saareelanikud, varustatud kummikinnaste, kühvlite ja prügikottidega vooderdatud ämbritega, kuhu masuudiklombid koguti. Ohtlik sodi viiakse saare jäätmejaama, kuni sellele leitakse käitleja, kes selle saarelt minema viib.

Jõgeva sai reostusest teada neljapäeval, kui keskkonnaametist talle helistati. Reostuse esimesed märgid avastas kolmapäeva õhtul üks saareelanik, kes pildistas kahtlased laigud üles ja teatas õnnetu

