Haapsalu sai kingituseks laulu

Haapsallased Aita Mölder ja Erki Meister ühendasid jõud ning kinkisid Haapsalule laulu „Ruttan promenaadile“. Möldri sõnul puudus Haapsalul seni laul oma linnast ja inimestest. Möldrit inspireeris Toto Cutugno esinemine Itaalia veinipäevadel. „Itaallased laulavad kogu aeg oma linnast ja Itaaliast, aga miks meie ei laula oma linnast?“ küsis Mölder.

Mölder on sõnades esile toonud nii promenaadi, rongijaama kui ka Valge Daami, inimestest aga fotograafi Arvo Tarmula, Haapsalu sümboli Gunnar Ollo ja pikaaegse linnapea Urmas Suklese. „Laul algab sellega, et laske mul laulda valge luige kaisus Haapsalu promenaadil. Tahtsin ka, et meie põhiinimesed oleksid nimetatud,“ tutvustas Mölder.

Viisi autor on Erki Meister ja laul kõlas esimest korda pühapäeval toomkirikus toimunud kontserdil lisaloona. „Rõõmsameelse viisi ja suure südamega kirjutatud lugu. Olen õnnelik, et just Aita sõnad kirjutas,“ ütles Meister. Kuigi pühapäeval kõlas laul koori esituses, saab Meistri sõnul seda edukalt esitada ka näiteks ansambliga.