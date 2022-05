Haapsalu lapsed naasid teatrifestivalilt võiduga

Haapsalu noorte huvikeskuse teatritrupi lavastus „Müra” pälvis 14 osaleja seas kooliteatrite festivali laureaaditiitli, parimaks naisnäitlejaks pärjati 11aastane Haapsalu koolitüdruk Elsa Johanna Talvistu.

Noortekeskuse draamaringi juhendaja Anne Suislepa sõnul mindi kooliteatrite festivalile väikese kartusega, sest esimest korda tuli rinda pista põhikoolide kategoorias – kõige vanemad näitlejad on juba 8. klassis, noorimad aga alles pisikesed – 2. klassi lapsed. Sellest hoolimata tuldi Rakverest koju kolme auhinnaga – peale laureaaditiitli tuli Haapsallu ka parima naisosatäitja auhind (Haapsalu algkooli 5. klassi õpilane Elsa Johanna Talvistu) ja näitlejaauhind, mille sai Oru kooli 6. klassi õpilane Tõru Kannimäe.

Mõlemad lapsed on auhindu noppinud ka varem ja näitlevad päristeatrites. Talvistu lõi kaasa mulluses Endla teatri suvelavastuses „Põrgupõhja uus Wanapagan”, Kannimäel on osa Endla selle hooaja lavastuses „Noor jää”. „Mõlemal on kaks head asja – andekus ja töökus,” ütles Suislep. Laureaaditiitli pälvinud „Müras” on lapsed mitmes osas – Talvistu on vaheldumisi tantsija, arst ja õpetaja, Kannimäe õpetaja, kelner ja patsient. Lavastuses lööb kaasa 16 last ja Suislepa sõnul on osatäitjad kõik enam-vähem ühevõrra koormatud.

Lavastus „Müra” põhineb tekstil, mille autorid on Silvia Soro ja Kaido Rannik. „Fookus on sellel, kui palju on meie elus müra, mis meid pidevalt saadab – mitte ainult heliline müra, vaid ka infomüra. Seda on nii palju, et me ei pane seda enam tähele,” ütles Suislep. Lõpuks tekib tunne, et vaikust ei olegi enam maailma alles jäänud, me ei suuda seda leida ja lavastus lõpeb laste tõdemusega, et vaikuse meri on kuu peal.

Esimest korda on Suislep lavastusse kaasanud huvikeskuse kolme ringi lapsed: draama-, loovtantsu ja pillaringis käijad. Seetõttu on lavastus ka tehniliselt päris keeruline – palju osalisi, pillid, helid jms. „Nägime palju vaeva, aga mul on hea meel, et koroonapiirangute kiuste üritasime proove teha ja tõime tüki ikkagi lavale,” ütles Suislep.

Kooliteatrid pidasid Rakveres festivali läinud nädalavahetusel. Lavastuses „Müra” osalesid Grete Edasi, Tõru Kannimäe, Jarek Mandre, Uku Suislep, Lilia Viiret, Elsa Johanna Talvistu, Johanna Rammu, Frida Mei Kokk, Laura-Liisa Sõber, Anni Paat, Kustav Suislep, Andero Arro, Sandra-Liis Ender, Hendry Vikat, Martin Sündema ja Roland Tristan Arro.

Peale Haapsalu trupi said laureaaditiitli Kuusalu keskkooli näitering Päikeselapsed ja Kohtla-Järve slaavi põhikool.

Festivali žüriisse kuulusid Rita Ilves (teatriõpetaja), Priit Põldma (dramaturg) ja Hardo Adamson (muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikool üliõpilane).