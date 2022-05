Söögikohad otsivad töötajaid

Pärast koroonaviirusest tekkinud pausi on mitmed Läänemaa söögikohad kimpus töötajate leidmisega, samas on ka kohti, kus soovijatest on järjekord.

Herman Haapsalus võtab suveks juurde umbes kümme lisatöölist ja peaaegu kõik on leitud. Ühtegi töökuulutust Herman omaniku Andree Preesi sõnul üles pannud ei ole. „Kõik inimesed on praegu ise meieni jõudnud,“ ütles ta.

Roosta puhkeküla on küll kuulutuse kaudu töötajaid otsinud, kuid puhkeküla on nii populaarne, et huvilisi on mitu korda rohkem kui tööpakkumisi. Kõrghooajal suureneb Roosta meeskond peaaegu kaks korda. „Praegu toimuvad proovipäevad ja järjest valime. Seikluspargi instruktoriks soovib saada kaheksa inimest, kohti on aga neli,“ ütles puhkeküla tegevjuht Ingrid Sieberk.

