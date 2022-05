Palivere Miilijooksu võitsid Argo Jõesoo ja Jaanika Paalmäe

Laupäeval kogunesid jooksusõbrad lähedalt ja kaugelt taas Palivere metsa. Juba 27. korda toimus jooksuvõistlus Palivere Miil.

2022. aasta jooksust võttis osa 132 jooksusõpra. Kui esimesel jooksul aastal oli vanusegruppe kuus, siis nüüdseks on ka vanusegruppide arv tõusnud. Kõige nooremad, kes jooksevad on kuni kuueaastased ja sealt iga kahe aasta kaupa kuni üle 50-aastasteni välja.

Vägeva jooksupeo võitsid sellel aastal naistest Jaanika Paalmäe ja meestest Argo Jõesoo. Paalmäele näitas finišikell 7.37,2 ja Jõesoo sai ajaks 5.20,8.

Kõige väiksemate, kuni kuueaastaste jooksus olid kiiremad Emily Tralla 14.26,1-ga ja poistest Oskar Hill, 11.06,1. 7-8-aastaste võistluses olid vastupidavamad Mirell Aasa ja 13.17,6-ga ja August Reinmaa 8.13,4-ga.

Järgmises vanusegrupis, kus jooksid 9-10-aastased jooksulapsed, võitsid Rannar Lai, kes läbis jooksumaa 8.10,3-ga ja tüdrukutest Anna-Helene Rauk 8.05,3-ga. 11-12-aastaste tüdrukute jooksu võitis Arabella Raie. Tema sai aja juba alla kaheksa minuti- 7.53,2. Poistest aga tuli võitjaks Pärtel Põhako ajaga 8.15,8. Rasmus Roomet kaotas võitjale ainult 1,9 sekundiga.

Tütarlaste jooksu 13-14-aastastele võitis Lihula sporditüdruk Kertu Kärp ajaga 8.43,3. 15-16-aastaste neidude parim oli Lianna Lisette Erit 8.17,1 ja noormeeste võit kuulus Markus Roometile ajaga 6.09,0. 17-18-aastaste noormeeste kiireim oli aga Roomet Pärna. Temale mõõtis finišikell ajaks 7.03,1.

Täiskasvanute esimeses vanuseklassis, 19-29-aastaste naiste jooksus oli parim Marie Põlluaed. Tema sai ajaks 7.47,2. Meeste seas võidutses Kevin Otsus. Ajaks talle 6.37,7. Ainult 1,1 sekundiga kaotas võitjale Urmet Pärna.

30-39-aastaste sportlaste hulgas said võidud Jaanika Paalmäe ja Argo Jõesoo, kes olidk Palivere Miilijooksu võitjad. Väga hea etteaste tegi siin ka Kaia Lepik ajaga 7.41,1.

Vanusegrupis 40-49 said Palivere Miilijooksu võitjamedalid Kadi Raadla ja Lauri Tanner. Aegadeks vastavalt 7.41,0 ja 5.25,2. Just nemad olidki ka üldvõitjatele kõige lähemal. Raadlal jäi sellest puudu vaid 2,8 ja Tanneril 4,4 sekundit.

Üle 50-aastaste naiste arvestuses oli ajaga 10.51,9 kiireim Liina Kallas. Meestest aga Ain Kilk, temale ajaks 6.10,7.

Peale autasustamist toimus suur loosimine kõikide osalejatel vahel. Jooksupeo lõpetas ühispilt. Ilusaks traditsiooniks on see, et kõik kes on jooksu läbinud 10 korda saavad jooksja kuju, 15 korda läbinud hõbetaldriku, 20 korda läbinud kuldse taldriku. Sel aastal teenisid kuju Gerli Leega, Märt Viik, Ronald Stimmer. Hõbetaldriku teenis Aureelia Leega.

1994. aasta sügisel otsustasid Väino Munskind, Jüri Hiiesalu ja Urmas Roosimaa, et Paliveres tuleb korraldada uus spordiüritus. Väino Munskind käis välja mõtte, et tuleks hakata korraldama just miilijooksu, mis sobib ka hästi Palivere mägisele maastikule. Ja just ka seda, et jooks toimuks eraldistardist.

Ja nüüd ongi just selline väga popullaarne jooksuüritus toonud Paliverre igal aastal jooksjaid üle Eesti.

1995. aasta kevadel toimus esimene jooks. Siis oli osalejaid 42. Iga aastaga on osalejatearv tvaikselt tõusnud. Aastast 2012 pärineb osalejate rekord, siis tuli jooksma 162 võistlejat.