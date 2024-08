Rootsi hariduse selts korraldab laupäeval Nõval rannarootsi kultuuripäeva „Rannarootsi radadel: Nõva“.

„Nõval sellepärast, et oleme siin hakanud viimase ajal küsima, et kuidas on rannarootsi asutus olnud kogu aeg meile nii lähedal – Keibul ja Riguldis – aga mitte Nõval,“ selgitas üks kultuuripäeva korraldajatest Ingrid Sieberk.