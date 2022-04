Juhtkiri: tahaks teada

Nädalavahetusel läks Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupis tuliseks vaidluseks pühapäeval Haapsalu raudteejaama ümbruses toimuva rahvasprindi pärast. Mootorispordisõbrad olid rõõmsad, et taas saab näha linnas autosid kihutamas, ümbruskonna elanikud aga olid pahased, et terve päeva vältav võistlus nende igapäevaelu häirib.

Poolt- ja vastuhääli kõlab iga ürituse puhul, eriti kui kaasneb suurem lärm ja tänavate sulgemine. Alati on keegi, kes on vaimustuses, ja keegi, kellele asi üldse ei meeldi. Tavaliselt ütlevad pooldajad vastastele üsna üleolevalt, et kas ei või siis seda ühte päeva ära kannatada, kui 364 päeval aastast ei toimu midagi. Tõepoolest, mõnes mõttes on neil õigus, sest kui päevad aastas kokku lüüa, siis laiemat avalikkust puudutavaid sündmusi on neist vähem kui pooltel. Haapsalus tuleb paraku arvestada sellega, et enamasti kipuvad sellised suurüritused koonduma kevadistele ja suvistele nädalavahetustele.

Mis aga puudutab pühapäeval peetud rahvasprindi etappi, siis võib korraldajatele ette heita vähest eelinfot. Need, keda võistlus otseselt puudutas ehk kelle maja eest võistlusrada läbi läks, said korraldajatelt selle kohta ka info, kuid laiem avalikkus mitte. Ometi puudutavad suletud tänavad või ümber tõstetud bussipeatused rohkemaid inimesi kui vaid rajaäärsete majade elanikud. Muidugi võib öelda, et teavita, kuidas tahad, ikka leidub mõni, kes asjast midagi kuulnud pole, kuid ühe korraldaja isiklik Facebooki leht pole küll koht, kust mõistaks minna infot otsima.

Seekord polnud linnavalitsus oma korralduses, millega rahvasprindi etapiks luba anti, teavituskohustust sisse kirjutanud, kuigi omavahel sellest juttu oli. Ehk tuleks edaspidi korraldusse sisse kirjutada kohustus sedalaadi mürarikastest või tänavate sulgemisi kaasa toovatest üritustest kohalikes infokanalites koos liiklusskeemiga teada anda.