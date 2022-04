Ratas: Taavi Aasa väljavahetamise otsust ei ole

Kui meedia on spekuleerinud, et Keskerakond plaanib majandusminister Taavi Aasa välja vahetada, siis Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul praegu sellist otsust ei ole.

Ratase sõnul on Taavi Aas on teinud oma valdkonnas tõsist tööd. Ta on töötanud aktuaalsete energiateemadega, et leida selles valdkonnas muredele lahendused, pidades silmas järgmist kütteperioodi, sealhulgas riigi gaasivarude tagamist ning vajaliku LNG-terminali rajamist, märkis Ratas sotsiaalmeedias.

„Ministrivahetus võib alati tulla kõne alla, kuid täna sellist otsust erakonna juhatus seoses majandus- ja taristuministriga teinud ei ole. Edu Sulle, Taavi, jõudu tööle!” lisas Ratas.

ERR kirjutas teisipäeval, et neile teadaolevalt on Keskerakonnal valminud plaan vahetada järgmisel nädalal välja majandus- ja taristuminister Taavi Aas. ERR-iga rääkinud Keskerakonna juhtivad liikmed väitsid, et Aas pole piisavalt palju paistnud avalikkuses silma, kuigi tema sisulisele tööle etteheiteid polevat.

Üks põhjus Taavi Aasa riigikogusse tagasikutsumiseks on ka erakonna juhtide soov eemaldada riigikogust Taavi Aasa asendusliige Oudekki Loone. ERR-iga rääkinud erakonna üks liidritest ütles, et Oudekki Loone käitumine Venemaa agressiooni taustal ei jäta kahtlust, et enne 9. maid tuleb ta riigikogust lahkuma sundida.