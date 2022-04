Haapsalus puhkes õide haisulill

Esmaspäeval tõstis haapsallane Aita Mölder oma kaks haisulille ehk titaanjuurt õue kevadpäikese kätte, sest õide puhkenud, aga tülka haisuga iludusi toas pidada ei saa.

Võhaliste sugukonda kuuluva titaanjuure õied meenutavad kallat, aga on suuremad, toore liha värvi ja lehkavad nagu raibe, meelitades sellega ligi kärbseid. Mölder sai titaanjuure kunagi oma emalt, kes kutsus seda Hiina vihmavarjuks. Mölder ise ütleb taime kohta raipelill.

Titaanjuure õis püsib nädala, siis vars lamandub ja taim hakkab hiigellehte kasvatama. Sügisel see koltub ja taim jääb puhkama. Mölder tõi oma titaanjuured keldrist verandale 10. märtsil, need kasvatasid meeletu kiirusega kõrge lihaka varre ja avasid paari päeva eest õiekarikad. Rahvasuus kutsutakse titaanjuurt ka sea- ja kartulipalmiks ning Aaroni kepiks. Tema päriskodu on Aasias ja Aafrikas.