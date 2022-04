Värkstoas saab nii näputööd teha kui ka võimelda

Panga spordihoone teisel korrusel tegutseb Väärikate Värkstuba, kus saab teha näputööd, kuid sellega eakateklubi ettevõtmised ei piirdu.

Teisipäeva ennelõunal kutsus värkstoa eestvedaja Tiiu Tominga telefon tühjalt, vanaproua millegipärast ei vastanud. Keskpäeval uuesti helistades vastas reibas hääl telefonis, et nüüd on võimlemistund läbi ja võime rääkida nii palju, kui tahame. „Oleme spordihoones, sõitke liftiga teisele korrusele, seal meie värkstuba ongi,” juhatas Tomingas.

Panga spordihoone avati septembris 2018. „Siis hakkasime endale ka ruume nõudma ja saime kätte,” meenutas Tomingas tibatillukeses ruumis kangastelgede taga askeldades. „Meil on siin kaks tuba, see on meie töötuba, aga meil on ka lorajuttude tuba.” Töötoa kõrval on suurem tuba, kus saab ka 10–15 inimesele õppepäevi korraldada. Või niisama istuda ja juttu puhuda ning kohvi juua.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!