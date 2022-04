Läänemaa arheoloogiline uurimine sai oma fondi

Läänemaa Keskvere mõisa arheoloogise omaniku Mihkel Tammeti eestvõttel sündis Eesti rahvuskultuuri fondi alla ajaloolise Läänemaa arheoloogia fond. Rahvuskultuuri fondi allfondide hulgas on see esimene, mis mõeldud arheoloogia edendamiseks.

„Kuna Läänemaa viikingilaevad koos sõdalastega on veel leidmata, aga tõenäosus, et need leitakse, on suur, sai sõprade mahitusel loodud Eesti rahvuskultuuri fondi manu ajaloolise Läänemaa arheoloogia fond,” ütles Tammet.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!