Lääne-Nigula loob põgenike abistamise süsteemi

Lääne-Nigula vald on valmis 610 sõjapõgeniku majutamiseks, praegu on neid vallas 24.

Lääne-Nigula vallavanem Aivar Riisalu ütles neljapäeval vallavolikogu istungil, et ta moodustas Ukraina sõja esimesel päeval vallavalitsuse liikmetest kriisikomisjoni.

Volikoguliige Neeme Suur tuletas vallavanemale küll meelde, et praegu ei ole enam igas omavalitsuses kriisikomisjoni, vaid olemas on Läänemaa kriisikomisjon, mida juhib Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Olen veendunud, et mul on oma käsuga õigus panna omad inimesed tööle sellisesse formatsiooni, nagu probleem seda nõuab. Nimetame seda siis mitte kriisikomisjoniks, vaid kriisi reguleerimise struktuuriks,” lausus Riisalu Lääne Elule.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!